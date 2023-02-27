СМИ: Более 40% республиканцев готовы поддержать Трампа на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на пост главы государства намерен сразу же связаться с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для разрешения украинского конфликта. Об этом политик ранее заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида.

Экс-президент США Дональд Трамп воспринимает Украину как разменную монету в большой игре с Россией и Китаем, но даже в случае успеха на выборах ему будет сложно изменить политический курс страны, заявил в связи с этим американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН.

