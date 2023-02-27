СМИ: Более 40% республиканцев готовы поддержать Трампа на выборах
Бывшего президента США Дональда Трампа республиканцы готовы поддержать на выборах. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные опроса общественного мнения.
По данным опроса, 43% опрошенных хотят видеть Трампа в Белом доме, 28% опрошенных отдали предпочтение губернатору штата Флорида Рону Десантису.
Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на пост главы государства намерен сразу же связаться с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для разрешения украинского конфликта. Об этом политик ранее заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида.
Экс-президент США Дональд Трамп воспринимает Украину как разменную монету в большой игре с Россией и Китаем, но даже в случае успеха на выборах ему будет сложно изменить политический курс страны, заявил в связи с этим американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН.
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