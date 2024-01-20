Байден допустил двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта

Байден указал, что достижение двухгосударственного решения при нынешнем руководстве Израиля во главе с премьером Биньямином Нетаньяху не является невозможным. Как отметил Байден, глава израильского правительства не выступает против такого варианта урегулирования.

Как отметил Байден, с учетом позиции Тель-Авива Вашингтон может «что-то предпринять» в отношении условий предоставления поддержки Израилю.

«Есть несколько вариантов двухгосударственного решения. Существует ряд стран, которые являются членами ООН, но все еще не имеют собственных вооруженных сил. Есть государства, у которых есть ограничения», — заявил политик, указав, что определенные пути «могут сработать».

Ранее СМИ сообщили, что Джо Байден разочаровывается в Нетаньяху из-за отказов Израиля следовать просьбам США при ведении боевых действий в секторе Газа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

