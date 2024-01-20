Байден допустил двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта
Президент США Джо Байден допустил возможность двухгосударственного урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем в секторе Газа. Об этом политик заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает пресс-пул Белого дома.
Байден указал, что достижение двухгосударственного решения при нынешнем руководстве Израиля во главе с премьером Биньямином Нетаньяху не является невозможным. Как отметил Байден, глава израильского правительства не выступает против такого варианта урегулирования.
Как отметил Байден, с учетом позиции Тель-Авива Вашингтон может «что-то предпринять» в отношении условий предоставления поддержки Израилю.
«Есть несколько вариантов двухгосударственного решения. Существует ряд стран, которые являются членами ООН, но все еще не имеют собственных вооруженных сил. Есть государства, у которых есть ограничения», — заявил политик, указав, что определенные пути «могут сработать».
Ранее СМИ сообщили, что Джо Байден разочаровывается в Нетаньяху из-за отказов Израиля следовать просьбам США при ведении боевых действий в секторе Газа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США назвали ядерное оружие страны устаревшим
- Эксперт Санина рассказала о правилах выплаты больничного в 2024 году
- Конгрессвумен Тейлор-Грин заявила, что США хотят продолжить конфликт на Украине
- Байден допустил двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта
- Роспотребнадзор: Сдерживание чиханья опасно разрывом сосудов глаз
- В Китае при пожаре в школьном общежитии погибли 13 человек
- В Калифорнии сошли с рельсов несколько вагонов поезда
- Звезда «Слова пацана» Кологривый в ответ на критику призвал ждать его новых побед
- Из Крыма запустили автобусный маршрут Ялта - Мариуполь
- Microsoft обвинила РФ в поддержке хакеров, атаковавших компанию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru