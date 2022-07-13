Бывший советник Трампа признался в участии в подготовке госпереворотов в мире

В беседе с Болтоном журналист Джейк Таппер предположил, что не нужно «обладать блестящим умом» для подготовки госпереворота, пишет «Свободная пресса».

«Как человек, помогавший с планированием государственных переворотов — не здесь, но в других частях света — я не согласен. Это требует большого количества работы», — возразил экс-советник.

Также Болтон отметил, что беспорядки сторонников Трампа у Капитолия в январе 2021 года не являются образцом подобной подготовки. По словам бывшего советника, экс-президент «попросил» о штурме, пишет РИА ФАН.

