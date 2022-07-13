Бывший советник Трампа признался в участии в подготовке госпереворотов в мире

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон признался в участии в организации государственных переворотов. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

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В беседе с Болтоном журналист Джейк Таппер предположил, что не нужно «обладать блестящим умом» для подготовки госпереворота, пишет «Свободная пресса».

«Как человек, помогавший с планированием государственных переворотов — не здесь, но в других частях света — я не согласен. Это требует большого количества работы», — возразил экс-советник.

Также Болтон отметил, что беспорядки сторонников Трампа у Капитолия в январе 2021 года не являются образцом подобной подготовки. По словам бывшего советника, экс-президент «попросил» о штурме, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ГоспереворотДжон БолтонДональд ТрампСША
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