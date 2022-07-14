Полянский: мир не должен игнорировать заявления США о подготовке переворотов

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что мир не должен игнорировать признания американских чиновников в подготовке государственных переворотов. Об этом он сообщил в Twitter, комментируя высказывания Джона Болтона.

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Ранее бывший помощник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что участвовал в подготовке госпереворотов в других странах.

Полянский назвал странным тот факт, что американские чиновники хвастаются подрывами независимых государств, пренебрегая Уставом ООН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:США
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