Байден: Боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе

Боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе, заявил президент США Джо Байден на заседании своего кабинета. Об этом сообщает ТАСС.

США окажут новую военную помощь Украине на $3 млрд

По словам американского президента, ситуация «находится в критически важной точке». Байден указал, что сейчас Западу следует делать все возможное для помощи Киеву, пишет Ura.ru.

Кроме того, президент США сообщил, что провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики обсудили ситуацию на Украине и взаимодействие с союзниками в Европе, отмечает Газета.ру. Байден указал, что Вашингтон и Берлин расширят поддержку Киева.

Ранее в США анонсировали новый пакет помощи Украине, планируется, что Киев получит ее в ближайшее время. По данным СМИ, украинской стороне предоставят военное оборудование на сумму $2,85 млрд.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАДжо Байден
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