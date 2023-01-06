Байден: Боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе

По словам американского президента, ситуация «находится в критически важной точке». Байден указал, что сейчас Западу следует делать все возможное для помощи Киеву, пишет Ura.ru.

Кроме того, президент США сообщил, что провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики обсудили ситуацию на Украине и взаимодействие с союзниками в Европе, отмечает Газета.ру. Байден указал, что Вашингтон и Берлин расширят поддержку Киева.

Ранее в США анонсировали новый пакет помощи Украине, планируется, что Киев получит ее в ближайшее время. По данным СМИ, украинской стороне предоставят военное оборудование на сумму $2,85 млрд.

