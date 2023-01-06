Байден: Боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе
Боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе, заявил президент США Джо Байден на заседании своего кабинета. Об этом сообщает ТАСС.
По словам американского президента, ситуация «находится в критически важной точке». Байден указал, что сейчас Западу следует делать все возможное для помощи Киеву, пишет Ura.ru.
Кроме того, президент США сообщил, что провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики обсудили ситуацию на Украине и взаимодействие с союзниками в Европе, отмечает Газета.ру. Байден указал, что Вашингтон и Берлин расширят поддержку Киева.
Ранее в США анонсировали новый пакет помощи Украине, планируется, что Киев получит ее в ближайшее время. По данным СМИ, украинской стороне предоставят военное оборудование на сумму $2,85 млрд.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 274 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 719 / сут.
- Немецкие эксперты обвинили США в эскалации на Украине
- В Минобороны Украины обвинили «подстрекателей» в плохой дисциплине ВСУ
- Байден: Боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе
- Назван способ получить две пенсии сразу
- Антонов: В США подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям»
- Нилов: В Госдуму внесут законопроект о стипендии не ниже МРОТ
- В России 2022 год стал одни из самых теплых за всю историю метеонаблюдений
- Бывший председатель правительства Дагестана погиб в автоаварии в Махачкале
- Число пострадавших в автоаварии в Москве увеличилось до восьми
- Пушков: Слова Байдена о помощи Киеву - подтверждение того, что Запад воюет с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru