Байден «намекнул» на отправку военных США на Украину
Президент США Джо Байден во время выступления перед американскими десантниками в польском Жешуве заявил, что военные смогут оценить мужество украинцев.
«Вы все увидите своими глазами, когда будете там. А некоторые из вас, некоторые, некоторые из вас уже были там. Вы увидите... женщин, молодых людей, стоящих перед чертовым танком, просто говоря: "Я не уйду, не сдвинусь с этого места"», — цитирует американского президента РИА Новости.
Байден не уточнил, почему солдаты из США должны оказаться на Украине.
Позже представитель Белого дома заявил журналистам, что американских военных не будут отправлять на украинскую территорию, позиция Вашингтона осталась неизменной.
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