Бахрейн разорвал экономические отношения с Израилем

В заявлении говорится, что решение было принято ввиду «продолжающейся израильской эскалации в свете несоблюдения международного гуманитарного права».

«Это является подтверждением твердой исторической позиции Бахрейна в поддержку палестинского дела и законных прав братского палестинского народа», — подчеркнули законодатели.

Также Бахрейне отозвал своего посла в Израиле, израильский посол, в свою очередь, также покинул королевство.

Ранее Иордания отозвала своего посла в Израиле в связи с военными действиями израильской армии против палестинцев, сообщает RT.