Бахрейн разорвал экономические отношения с Израилем
Совет представителей Бахрейна объявил, что страна разрывает экономические отношения с Израилем, сообщает РИА Новости.
В заявлении говорится, что решение было принято ввиду «продолжающейся израильской эскалации в свете несоблюдения международного гуманитарного права».
«Это является подтверждением твердой исторической позиции Бахрейна в поддержку палестинского дела и законных прав братского палестинского народа», — подчеркнули законодатели.
Также Бахрейне отозвал своего посла в Израиле, израильский посол, в свою очередь, также покинул королевство.
Ранее Иордания отозвала своего посла в Израиле в связи с военными действиями израильской армии против палестинцев, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru