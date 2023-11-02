Бахрейн разорвал экономические отношения с Израилем

Совет представителей Бахрейна объявил, что страна разрывает экономические отношения с Израилем, сообщает РИА Новости.

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В заявлении говорится, что решение было принято ввиду «продолжающейся израильской эскалации в свете несоблюдения международного гуманитарного права».

«Это является подтверждением твердой исторической позиции Бахрейна в поддержку палестинского дела и законных прав братского палестинского народа», — подчеркнули законодатели.

Также Бахрейне отозвал своего посла в Израиле, израильский посол, в свою очередь, также покинул королевство.

Ранее Иордания отозвала своего посла в Израиле в связи с военными действиями израильской армии против палестинцев, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Мельников
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