Аятолла Хаменеи призвал не поставлять Израилю нефть и продукты

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал мусульманские страны прекратить поставки нефти и продовольствия Израилю. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем

«Должны быть закрыты пути экспорта нефти и продовольствия сионистскому режиму», — заявил Хаменеи.

Лидер исламской республики подчеркнул, что бомбардировки сектора Газа следует немедленно прекратить.

Между тем израильские супермаркеты приостановили импорт продуктов из Турции после заявлений президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, выразившего поддержку палестинскому движению ХАМАС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:ПоставкиИзраильИран

Горячие новости

Все новости

партнеры