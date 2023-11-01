Аятолла Хаменеи призвал не поставлять Израилю нефть и продукты
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал мусульманские страны прекратить поставки нефти и продовольствия Израилю. Об этом сообщает агентство Tasnim.
«Должны быть закрыты пути экспорта нефти и продовольствия сионистскому режиму», — заявил Хаменеи.
Лидер исламской республики подчеркнул, что бомбардировки сектора Газа следует немедленно прекратить.
Между тем израильские супермаркеты приостановили импорт продуктов из Турции после заявлений президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, выразившего поддержку палестинскому движению ХАМАС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru