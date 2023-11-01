Аятолла Хаменеи призвал не поставлять Израилю нефть и продукты

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СМИ: Израиль заявил Турции о непричастности к удару по турецкой больнице

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Между тем израильские супермаркеты приостановили импорт продуктов из Турции после заявлений президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, выразившего поддержку палестинскому движению ХАМАС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Должны быть закрыты пути экспорта нефти и продовольствия сионистскому режиму», — заявил Хаменеи.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал мусульманские страны прекратить поставки нефти и продовольствия Израилю. Об этом сообщает агентство Tasnim.

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