В Кремле опровергли слухи о планах Казахстана присоединиться к санкциям
Россия и дружественный ей Казахстан находятся в постоянном контакте, с его стороны никаких решений по поддержке санкций против РФ пока не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Россия и Казахстан намерены расширять взаимодействие между собой и минимизировать последствия недружественных действий. При этом на вопрос, остается ли Казахстан дружественной для РФ страной, Песков ответил утвердительно.
Ранее заместитель премьера и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди назвал динамичным развитие сотрудничества с Россией.
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