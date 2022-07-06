В Кремле опровергли слухи о планах Казахстана присоединиться к санкциям

Россия и дружественный ей Казахстан находятся в постоянном контакте, с его стороны никаких решений по поддержке санкций против РФ пока не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Россия и Казахстан намерены расширять взаимодействие между собой и минимизировать последствия недружественных действий. При этом на вопрос, остается ли Казахстан дружественной для РФ страной, Песков ответил утвердительно.

Ранее заместитель премьера и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди назвал динамичным развитие сотрудничества с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковРоссия
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