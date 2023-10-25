«Азербайджану не понравилось»: Затулин объяснил отмену встречи Пашиняна и Алиева
Встреча представителей Армении и Азербайджана не состоится из-за того, что Баку не удовлетворен поддержкой Еревана со стороны Европы, сказал НСН Константин Затулин.
Отмена встречи главы правительства Армении Никола Пашиняна и главы Азербайджана Ильхама Алиева случилась из-за того, что Баку не понравилась проармянская политика ряда европейских стран. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Ранее спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что запланированная в конце октября встреча в Брюсселе Пашиняна и Алиева не состоится. Об этом сообщило армянское госагентство Арменпресс. Клаар заявил, что Евросоюз пытается организовать новую встречу, верит в мир между двумя государствами и нацелен на возвращение армян Карабаха в свои дома. Затулин объяснил, почему представители Азербайджана и Армении не встретятся.
«Переговорных площадок по заключению мирного договора и развитию отношений между Арменией и Азербайджаном с некоторых пор несколько. Одна из них — российская. Россия недавно напомнила, что она готова быть посредником и организатором таких переговоров. С другой стороны, усилиями в первую очередь господина Пашиняна, а также властей Азербайджана возникла западноевропейская площадка. Именно ее представитель заявил о том, что встречи не будет. Это означает, что не все устраивает Армению или Азербайджан в этой площадке», — сказал Затулин.
Собеседник НСН пояснил, что именно не устроило Азербайджан.
«Азербайджану не нравится, что целый ряд европейских стран, например, Франция, активно публично выступают в поддержку Армении, собираются поставлять ей вооружение и так далее. Азербайджан своей неявкой на саммит в Гранаду, куда поехал Пашинян, продемонстрировал свое отношение к европейской площадке. Вместе с тем сейчас возникла новая региональная площадка, где прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России», — добавил эксперт.
При этом парламентарий отметил, что Армения и Азербайджан реализуют собственные интересы зачастую за счет России.
«Россия официально поддерживает усилия по подготовке и подписанию мирного договора между Ереваном и Баку. Однако обе стороны, преследуя собственные интересы, воплощает их в жизнь часто за счет интересов России. Это же касается и истории с силовым решением карабахского конфликта. Правительство Армении вовсю пользуется тем, что Нагорный Карабах перестал быть местом проживания армянского населения, ради охлаждения отношений с Россией и переориентации Армении на союз с Западом», — подытожил он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об опасности вторжения Азербайджана в Армению. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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