«Азербайджану не понравилось»: Затулин объяснил отмену встречи Пашиняна и Алиева

Ранее спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что запланированная в конце октября встреча в Брюсселе Пашиняна и Алиева не состоится. Об этом сообщило армянское госагентство Арменпресс. Клаар заявил, что Евросоюз пытается организовать новую встречу, верит в мир между двумя государствами и нацелен на возвращение армян Карабаха в свои дома. Затулин объяснил, почему представители Азербайджана и Армении не встретятся.

«Переговорных площадок по заключению мирного договора и развитию отношений между Арменией и Азербайджаном с некоторых пор несколько. Одна из них — российская. Россия недавно напомнила, что она готова быть посредником и организатором таких переговоров. С другой стороны, усилиями в первую очередь господина Пашиняна, а также властей Азербайджана возникла западноевропейская площадка. Именно ее представитель заявил о том, что встречи не будет. Это означает, что не все устраивает Армению или Азербайджан в этой площадке», — сказал Затулин.

Собеседник НСН пояснил, что именно не устроило Азербайджан.

«Азербайджану не нравится, что целый ряд европейских стран, например, Франция, активно публично выступают в поддержку Армении, собираются поставлять ей вооружение и так далее. Азербайджан своей неявкой на саммит в Гранаду, куда поехал Пашинян, продемонстрировал свое отношение к европейской площадке. Вместе с тем сейчас возникла новая региональная площадка, где прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России», — добавил эксперт.

При этом парламентарий отметил, что Армения и Азербайджан реализуют собственные интересы зачастую за счет России.

«Россия официально поддерживает усилия по подготовке и подписанию мирного договора между Ереваном и Баку. Однако обе стороны, преследуя собственные интересы, воплощает их в жизнь часто за счет интересов России. Это же касается и истории с силовым решением карабахского конфликта. Правительство Армении вовсю пользуется тем, что Нагорный Карабах перестал быть местом проживания армянского населения, ради охлаждения отношений с Россией и переориентации Армении на союз с Западом», — подытожил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об опасности вторжения Азербайджана в Армению. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

