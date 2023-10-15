Никак не договорятся. Москва предлагает площадку для заключения мира между Арменией и Азербайджаном
На Западе опасаются вторжения Азербайджана в Армению, в России предлагают переговорную площадку.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье поднял государственный флаг страны в городе Ханкенди (Степанакерт), сообщило государственное агентство АзерТадж.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил небольшой группе законодателей об опасности вторжения Азербайджана в Армению. Об этом пишет Politico, ссылаясь на анонимные источники.
«Блинкен предупредил небольшую группу законодателей на прошлой неделе о том, что его ведомство отслеживает вероятность скорого вторжения Азербайджана в Армению», — отмечается в материале.
По данным Госдепа, такие события якобы могут произойти в ближайшие недели. В связи с этим внешнеполитическое ведомство может пересмотреть долгосрочный подход к вопросу предоставления военной помощи Баку.
Премьер-министр Армении подписал на встрече в Гранаде декларацию, в которой признал площадь Азербайджана, сообщает пресс-служба Совета ЕС.
В документе указано, что площадь Азербайджана составляет 86,6 тысячи квадратных километров, то есть включает территорию нагорного Карабаха.
«Стороны остаются привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на взаимном признании суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности», - отмечается в декларации.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что о признании Арменией Карабаха в составе Азербайджана Россию никто отдельно не уведомлял, сообщает РИА Новости.
На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» он отметил, что сначала Ереван признал, что регион принадлежит Азербайджану в Праге, а затем в начале 2023 года «повторили тоже самое» в Брюсселе,
«Нам, кстати, об этом никто не сказал. Я лично об этом узнал из прессы», - заключил российский лидер.
Главы республик при этом никак не могут встретиться для подписания мирного договора: президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать в пятисторонней встрече в испанской Гранаде 5 октября, сообщает азербайджанское информационное агентство APA. А Пашинян проинформировал президента Киргизии Садыра Жапарова, что он не приедет на саммит СНГ в Бишкеке и не примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По мнению президента Путина, после событий в Карабахе нет никаких помех для заключения мирного договора между Баку и Ереваном.
«Я сказал, что мы готовы будем содействовать возобновлению переговоров мирных в надежде на заключение мирного соглашения. Предложили в Москве всем коллегам собраться», - заявил глава государства на пресс-конференции, подводя итоги своего визита в Киргизию.
Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что Москва остается очень важным посредником для урегулирования ситуации между Азербайджаном и Арменией.
«Мы готовы предоставить свою площадку (для переговоров – прим. НСН). Москва по-прежнему является очень важным посредником для финализации урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном», – подчеркнул официальный представитель Кремля.
Российские миротворцы формально останутся на территории Нагорного Карабаха до ноября 2025 года, их дальнейшие действия в регионе также необходимо решать на общей переговорной площадке.
Степанакерт на протяжении длительного времени был столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Президент Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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