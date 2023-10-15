Никак не договорятся. Москва предлагает площадку для заключения мира между Арменией и Азербайджаном

Президент РФ Владимир Путин заявил, что о признании Арменией Карабаха в составе Азербайджана Россию никто отдельно не уведомлял, сообщает РИА Новости.

На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» он отметил, что сначала Ереван признал, что регион принадлежит Азербайджану в Праге, а затем в начале 2023 года «повторили тоже самое» в Брюсселе,

«Нам, кстати, об этом никто не сказал. Я лично об этом узнал из прессы», - заключил российский лидер.



Главы республик при этом никак не могут встретиться для подписания мирного договора: президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать в пятисторонней встрече в испанской Гранаде 5 октября, сообщает азербайджанское информационное агентство APA. А Пашинян проинформировал президента Киргизии Садыра Жапарова, что он не приедет на саммит СНГ в Бишкеке и не примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».