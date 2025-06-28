СМИ: В МИД Азербайджана призвали РФ расследовать задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

Представители МИД Азербайджана потребовали от российских уполномоченных органов расследовать задержания азербайджанцев в Екатеринбурге, во время которых погибли два гражданина страны. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Осторожно, новости».

По информации министерства, инцидент произошел утром 27 июня. В результате девять человек были задержаны, несколько выходцев из Азербайджана получили телесные повреждения. В Баку подчеркнули, что от российской стороны ожидают немедленного расследования и привлечения виновных к ответственности.