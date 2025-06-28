СМИ: В МИД Азербайджана призвали РФ расследовать задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

Представители МИД Азербайджана потребовали от российских уполномоченных органов расследовать задержания азербайджанцев в Екатеринбурге, во время которых погибли два гражданина страны. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Осторожно, новости».

По информации министерства, инцидент произошел утром 27 июня. В результате девять человек были задержаны, несколько выходцев из Азербайджана получили телесные повреждения. В Баку подчеркнули, что от российской стороны ожидают немедленного расследования и привлечения виновных к ответственности.

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Ранее екатеринбургский портал «E1» писал о массовых задержаниях граждан Азербайджана. По данным журналистов, несколько десятков иностранцев силовики увезли в связи с расследованием «дел прошлых лет».

Отмечается, что проведенные накануне мероприятия могут быть связаны с убийством в ресторане «Каспий» в 2001 году, в котором были замешаны представители диаспоры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:УбийствоЕкатеринбургАзербайджанЗадержаниеМИД

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