Азербайджан заявил об обстреле своих позиций со стороны Армении
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны армянских вооруженных сил, передает «Интерфакс».
Отмечается, что обстрелу подверглись военные, находящиеся в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района. В Минобороны Армении опровергли сообщения об обстреле.
Ранее в апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания парламента страны заявил о намерении скорейшего подписания мирного договора с Азербайджаном. Позднее в мае президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что хочет нормализации отношений с Арменией и готов подписать мирное соглашение.
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