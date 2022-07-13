Азербайджан заявил об обстреле своих позиций со стороны Армении

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны армянских вооруженных сил, передает «Интерфакс».

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Отмечается, что обстрелу подверглись военные, находящиеся в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района. В Минобороны Армении опровергли сообщения об обстреле.

Ранее в апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания парламента страны заявил о намерении скорейшего подписания мирного договора с Азербайджаном. Позднее в мае президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что хочет нормализации отношений с Арменией и готов подписать мирное соглашение.

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Фото: twitter.com/wwwmodgovaz
ТЕГИ:АрменияАзербайджан
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