Пашинян рассказал о планах в кратчайшие сроки заключить мирный договор с Азербайджаном

«Подписание мирного договора как можно скорее входит в наши планы», - цитирует политика РИА Новости.

В то же время Пашинян отметил, что Ереван не испытывает иллюзий: Азербайджан может попытаться завести переговоры в тупик и превратить процесс в повод для агрессивных действий.

Кроме того, премьер Армении рассказал о ведущихся работах над форматом и составом комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились по итогам встречи в Брюсселе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, напоминает RT. Состав комиссии следует «попытаться уточнить» до 30 апреля, а параллельно необходимо вести работы с азербайджанской стороной.

