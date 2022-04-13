Пашинян рассказал о планах в кратчайшие сроки заключить мирный договор с Азербайджаном
Скорейшее подписание мирного договора с Азербайджаном входит в планы Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе заседания парламента.
«Подписание мирного договора как можно скорее входит в наши планы», - цитирует политика РИА Новости.
В то же время Пашинян отметил, что Ереван не испытывает иллюзий: Азербайджан может попытаться завести переговоры в тупик и превратить процесс в повод для агрессивных действий.
Кроме того, премьер Армении рассказал о ведущихся работах над форматом и составом комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились по итогам встречи в Брюсселе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, напоминает RT. Состав комиссии следует «попытаться уточнить» до 30 апреля, а параллельно необходимо вести работы с азербайджанской стороной.
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