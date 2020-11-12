Азербайджан считает конфликт в Карабахе улаженным
Баку считает конфликт в Нагорном Карабахе урегулированным. Об этом сообщил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в ходе на онлайн-брифинга.
«Я считаю, что да», - сказал он, добавив, что понадобится еще много времени и усилий для того, чтобы в этом регионе был достигнут мир, благополучие и процветание.
Между тем, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН указал, что армянская оппозиция имеет право возмущаться действиями власти, но - в правовом поле. Он добавил, что основная цель российских миротворцев в Карабахе – это остановить «бессмысленное кровопролитие в Нагорном Карабахе».
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