Азербайджан считает конфликт в Карабахе улаженным

Баку считает конфликт в Нагорном Карабахе урегулированным. Об этом сообщил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в ходе на онлайн-брифинга.

Азербайджан готов предоставить культурную автономию армянам Нагорного Карабаха

«Я считаю, что да», - сказал он, добавив, что понадобится еще много времени и усилий для того, чтобы в этом регионе был достигнут мир, благополучие и процветание.

Между тем, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН указал, что армянская оппозиция имеет право возмущаться действиями власти, но - в правовом поле. Он добавил, что основная цель российских миротворцев в Карабахе – это остановить «бессмысленное кровопролитие в Нагорном Карабахе».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанНагорный Карабах
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