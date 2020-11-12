Азербайджан готов предоставить культурную автономию армянам Нагорного Карабаха

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы заявил, что Баку готов предоставить культурную автономию армянам в Нагорном Карабахе.



На онлайн-брифинге посол отметил, что покинувшие Карабах азербайджанцы туда вернутся.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал BBC, что готов предоставить Нагорному Карабаху «определенный уровень самоуправления», упомянув муниципальное управление или культурную автономию для армян. При этом глава государства заявил, что «Нагорный Карабах останется частью Азербайджана, как и любой другой регион».

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.

Главы России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе и вводе российских миротворцев, которое вступило в силу с 10 ноября.