Провокация! В Госдуме возмутились выступлению против миротворцев в Карабахе
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН указал, что армянская оппозиция имеет право возмущаться действиями власти, но - в правовом поле.
Парламентская фракция правящего в Армении альянса «Мой шаг», который возглавляет премьер-министр Никол Пашинян, предложила оппозиции выступить против российских миротворцев в Нагорном Карабахе и представить «дорожную карту достижения победы в возобновляемой войне». Оппозиционеры выступают за отставку Пашиняна после того, как он утвердил соглашение по Нагорному Карабаху с существенными уступками Азербайджану, а часть оппозиции даже настаивает на возобновлении боевых действий.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН назвал такое предложение правящей армянской фракции провокационным.
«Это провокация. Мы выступаем как миротворцы. Предложение выступать против миротворцев что значит? Продолжить дальше конфликт и проигрывать территории? Чтобы дальше гибли люди в Нагорном Карабахе? Это цель какой-то партии? Сомнительно», - отметил Чепа.
Он указал, что оппозиция имеет право возмущаться действиями власти. «Договор подписывали руководители стран – Пашинян и Алиев. Оппозиция его не подписывала. Она наверняка будет недовольна этими действиями, она и должна быть недовольна. Все, что произошло в Ереване, это произошло не вчера. Это происходило постепенно. Но свое недовольство они должны выражать в правовом поле», - добавил парламентарий.
Собеседник НСН также напомнил, что основная цель российских миротворцев – это остановить «бессмысленное кровопролитие в Нагорном Карабахе».
«Несколько раз были попытки сесть за стол переговоров, которые ничем не увенчались. Поэтому цель наших миротворцев - только наблюдать за соблюдением достигнутого перемирия и не допускать дальнейшего конфликта. Это не наше предложение, как там разделять. Это предложение руководителей Армении и Азербайджана. Мы в этом трехстороннем соглашении гарантируем соблюдение его условий», - заключил Чепа.
Ранее армянский политолог Андраник Мигранян объяснил в эфире НСН, на чем основываются требования оппозиции об отставке Пашиняна.
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