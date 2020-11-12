Провокация! В Госдуме возмутились выступлению против миротворцев в Карабахе

Парламентская фракция правящего в Армении альянса «Мой шаг», который возглавляет премьер-министр Никол Пашинян, предложила оппозиции выступить против российских миротворцев в Нагорном Карабахе и представить «дорожную карту достижения победы в возобновляемой войне». Оппозиционеры выступают за отставку Пашиняна после того, как он утвердил соглашение по Нагорному Карабаху с существенными уступками Азербайджану, а часть оппозиции даже настаивает на возобновлении боевых действий.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН назвал такое предложение правящей армянской фракции провокационным.

«Это провокация. Мы выступаем как миротворцы. Предложение выступать против миротворцев что значит? Продолжить дальше конфликт и проигрывать территории? Чтобы дальше гибли люди в Нагорном Карабахе? Это цель какой-то партии? Сомнительно», - отметил Чепа.

Он указал, что оппозиция имеет право возмущаться действиями власти. «Договор подписывали руководители стран – Пашинян и Алиев. Оппозиция его не подписывала. Она наверняка будет недовольна этими действиями, она и должна быть недовольна. Все, что произошло в Ереване, это произошло не вчера. Это происходило постепенно. Но свое недовольство они должны выражать в правовом поле», - добавил парламентарий.