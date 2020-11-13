Азербайджан признал неуместными слова своего посла о сбитом Ми-24

Посол Азербайджана в России Полада Бюльбюль использовал неуместные выражения. Речь идет о фразе «на войне как на войне», которую дипломат произнес, объясняя ситуацию со сбитым российским вертолетом Ми-24. Об этом пишет агентство «Азертадж».

Замглавы администрации президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев выступил с критикой выступления дипломата. Он заявил, что высказываться таким образом неприемлимо и призвал дипломатов Азербайджана в других странах отказаться от выражений, которые не соответствуют официальной позиции Баку.

Ранее Бюльбюль в ходе интервью заявил, что инцидент со сбитым вертолетом является случайностью. «На войне как на войне – всякое может быть», – добавил посол.

В МИД России фразу Бюльбюля назвали большой ошибкой и заверили, что если бы российская сторона руководствовалась принципами дипломата, то нанесла бы Азербайджану ответный сокрушительный удар, однако вместо этого приняла извинения. В ведомстве призвали избежать в дальнейшем неоднозначных выражений.

Российский вертолет МИ-24 сбили на границе Армении и Азербайджана 9 ноября после подписания между странами мирного соглашения. Азербайджан признался, что сбил вертолет по ошибке. Президент Ильхам Алиев в ходе разговора с Владимиром Путиным пообещал расследовать инцидент и извинился.

