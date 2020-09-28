Азербайджан обвинил Армению в использовании наемников из Сирии
Минобороны Азербайджана заявило, что на стороне Армении в Карабахе воюют прибывшие из Сирии и стран Ближнего Востока наемники, передает РИА Новости.
В пресс-службе азербайджанского минобороны заявили, что среди погибших с армянской стороны много наемников армянского происхождения из этого региона.
«Но поскольку они не зарегистрированы в Армении официально, враг легко скрывает эти потери», - приводит агентство слова начальника пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы.
Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян выступил с аналогичным заявлением. По его словам, на стороне Баку в военных действиях в Нагорном Карабахе участвуют боевики, переброшенные Турцией из Сирии.
Обострение в зоне соприкосновения в Карабахе произошло в субботу, 26 сентября. По заявлению министерства обороны Армении, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам, после чего Азербайджан развернул наступление на данном направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты.
В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане военное положение действует в некоторых городах и районах, введён комендантский час.
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