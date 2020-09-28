Азербайджан обвинил Армению в использовании наемников из Сирии

Минобороны Азербайджана заявило, что на стороне Армении в Карабахе воюют прибывшие из Сирии и стран Ближнего Востока наемники, передает РИА Новости.

В пресс-службе азербайджанского минобороны заявили, что среди погибших с армянской стороны много наемников армянского происхождения из этого региона.

«Но поскольку они не зарегистрированы в Армении официально, враг легко скрывает эти потери», - приводит агентство слова начальника пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы.