Песков: Путин ознакомился с открытым письмом Зеленского

«Мы в ночи уже передали письменный вариант, он ознакомился», — подчеркнул представитель Кремля.

Также Путину доложили о «разных реакциях» мировых лидеров.

Пресс-секретарь не уточнил, как глава государства отреагировал на послание. По словам Пескова, эта тема так или иначе будет затронута на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, в котором примет участие Владимир Путин.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России, в котором в том числе предложил приступить к прямым переговорам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

