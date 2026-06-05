Песков: Путин ознакомился с открытым письмом Зеленского
Президент России Владимир Путин ознакомился с открытым письмом украинского президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал «Известиям» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы в ночи уже передали письменный вариант, он ознакомился», — подчеркнул представитель Кремля.
Также Путину доложили о «разных реакциях» мировых лидеров.
Пресс-секретарь не уточнил, как глава государства отреагировал на послание. По словам Пескова, эта тема так или иначе будет затронута на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, в котором примет участие Владимир Путин.
Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России, в котором в том числе предложил приступить к прямым переговорам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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