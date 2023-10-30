Азаров назвал решение США условием для визита Зеленского в Москву

«Ему [Зеленскому] может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: "Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву"», — отметил Азаров.

По словам экс-премьера, подобное указание будет выполнено «немедленно». Азаров заявил, что Киев не принимает решения самостоятельно, и Зеленский может определять лишь некоторые действия «на каких-то уровнях».

Ранее бывший премьер Украины высказал мнение, что Запад уничтожает страну, не жалея на это средств, пишет RT.

