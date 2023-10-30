Азаров назвал решение США условием для визита Зеленского в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский приедет на мирные переговоры в Москву, если такое решение примут в США, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Об этом политик заявил в интервью Известиям.
«Ему [Зеленскому] может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: "Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву"», — отметил Азаров.
По словам экс-премьера, подобное указание будет выполнено «немедленно». Азаров заявил, что Киев не принимает решения самостоятельно, и Зеленский может определять лишь некоторые действия «на каких-то уровнях».
Ранее бывший премьер Украины высказал мнение, что Запад уничтожает страну, не жалея на это средств, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ведомости»: «Газпром» может купить долю в Aurus
- Три украинских дрона-камикадзе посадили с помощью РЭБ в Курской области
- Франция депортирует 39 россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу
- Карелия стала самым популярным регионом России для экотуризма
- Азаров назвал решение США условием для визита Зеленского в Москву
- Глава Минобороны Германии призвал готовиться к возможной войне в Европе
- В Севастополе задержан россиянин, передавший ВСУ данные о защитных сооружениях
- В зоне СВО создали первый российский отряд саперов-пилотов дронов
- В Подмосковье произошел пожар на АЗС у аэропорта Шереметьево
- Фильм «По щучьему велению» возглавил кинопрокат в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru