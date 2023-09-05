Axios: между Байденом и Демпартией назревает конфликт из-за мигрантов

Пограничники сбили беспилотник в небе над Белгородской областью Путин: Магаданская область, Чукотка и Якутия могут стать привлекательными туристическими направлениями Граждане Белоруссии больше не смогут получить паспорт за рубежом Парламент Грузии отказался переносить День Победы на 8 мая Экоактивисты провели акцию на Мюнхенской выставке автомобилестроения с Шольцем