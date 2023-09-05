Axios: между Байденом и Демпартией назревает конфликт из-за мигрантов
5 сентября 202320:00
Между администрацией президента США Джо Байдена и влиятельными членами Демократической партии из числа властей штатов растет напряженность из-за мигрантов. Об этом пишет интернет-портал Axios.
Журналисты отметили, что напряженность между Байденом и властями демократических штатов достигает апогея.
«Из-за переполненности убежищ по стране и тысяч мигрантов, прибывающих в крупные города», - пишет издание.
Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил о «массированном вторжении» мигрантов через южные границы США, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru