Axios: между Байденом и Демпартией назревает конфликт из-за мигрантов

Между администрацией президента США Джо Байдена и влиятельными членами Демократической партии из числа властей штатов растет напряженность из-за мигрантов. Об этом пишет интернет-портал Axios.

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Журналисты отметили, что напряженность между Байденом и властями демократических штатов достигает апогея.

«Из-за переполненности убежищ по стране и тысяч мигрантов, прибывающих в крупные города», - пишет издание.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил о «массированном вторжении» мигрантов через южные границы США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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