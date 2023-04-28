«Экономика, мигранты, ЛГБТ»: Американист объяснил рекордно низкий рейтинг Байдена

«В первую очередь, это связано с так называемой зеленой экономикой. Байден фактически проводит деиндустриализацию США. Это основное отличие демократов от республиканцев. Хотя те и другие, конечно, гаденыши, которые эксплуатируют американский рабочий класс. Американцы недовольны экономикой. Если я вчера мог заработать три яблока и принести их домой, а сегодня я приношу только два яблока, то отсюда и низкий рейтинг», - отметил Домрин.

Еще одним камнем преткновения для демократов стали мигранты из Мексики и Латинской Америки, добавил американист.

«Дальше идут причины, которые не касаются экономики. То, что открыли границы фактически с Мексикой. Трамп там пытался стену построить против нелегальных мигрантов. Они приезжают не работать, а чтобы садиться на систему социального обеспечения. Через Мексику приезжает и вся Латинская Америка, это наркотрафик и так далее, почему их пропускают? За все в Америке нужно платить, платят работающие американцы. Демократы их пропускают, потому что думают, что эти персонажи будут благодарны и будут за них голосовать», - объяснил собеседник НСН.

Также Домрин заметил, что американцы недовольны ЛГБТ-повесткой, которую Байден слишком активно продвигает.

«Третья причина – есть здоровое американское большинство, которое не переносит ЛГБТ-повестку, трансгендеров. Для демократов, для Байдена это нормально. Власти не дают финансирование школам, которые не соблюдают эту трансгендрную повестку», - заключил он.

Президент США Джо Байден не может не участвовать в президентской гонке, поскольку своим отказом от участия в выборах он распишется в неспособности управлять США. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

