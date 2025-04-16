«Авторитарные тенденции»: Песков оценил продление военного положение на Украине
Продление на Украине военного положения и мобилизации является «попыткой киевского режима сохранить свою неустойчивую конструкцию». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в Кремле видели заявление экс-президента Украины Петра Порошенко (внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) о том, что фактически в стране дело идёт «к сильно авторитарным тенденциям».
«Вот это совершенно понятно», - заключил представитель Кремля.
Ранее Верховная рада Украины поддержала предложение президента страны Владимира Зеленского о продлении военного положения и мобилизации до 7 августа 2025 года, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru