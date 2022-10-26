Автор «Игры престолов» рассказал, как бы остановил Путина

Американский писатель-фантаст, автор «Игры престолов» Джордж Мартин рассказал, как попытался бы остановить президента Путина.

По слова Мартина, он полетел бы на драконе в Кремль, если бы у него он был.

Ранее сообщалось, что актер озвучания и дубляжа Станислав Войнич, озвучивавших один из самых популярных сериалов современности «Игру престолов», умер в возрасте 48 лет.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Путин
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