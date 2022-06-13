Умер актер Станислав Войнич, озвучивавший персонажей «Игры престолов»

Актер озвучания и дубляжа Станислав Войнич, озвучивавших один из самых популярных сериалов современности «Игру престолов», умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу актера.

Отмечается, что смерть актера наступила 12 июня. Он скончался после болезни.

Среди других известных кинопроизведений, которые озвучивал Войнич, также «Отель «Гранд Будапешт», «Новый папа», «7 дней и ночей с Мэрилин», «Облачный атлас» и другие.

