Австрия ведет переговоры о саммите Байдена и Путина в Вене

По словам Курца, проведение саммита лидера двух сверхдержав в Вене будет большой честью.

«Если он состоится, то сейчас рассматриваются несколько городов, Вена - один из них», - отметил австрийский канцлер.

По его мнению, «диалог всегда лучше для всех участников, чем что-то другое».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение Байдена Путину о проведении двухстороннего саммита.

