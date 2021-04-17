Австрия ведет переговоры о саммите Байдена и Путина в Вене
Вена будет рада, если саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится на австрийской территории. Власти страны уже ведут переговоры по этому поводу с Вашингтоном и Москвой. Об этом рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц в видеоинтервью немецкому порталу «Пионер».
По словам Курца, проведение саммита лидера двух сверхдержав в Вене будет большой честью.
«Если он состоится, то сейчас рассматриваются несколько городов, Вена - один из них», - отметил австрийский канцлер.
По его мнению, «диалог всегда лучше для всех участников, чем что-то другое».
Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение Байдена Путину о проведении двухстороннего саммита.
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