Австрия разрешила проведение выборов президента РФ на своей территории

В сообщении говорится, что официальное разрешение было получено «с учётом соблюдения принципа взаимности».

«17 марта с 8:00 до 20:00 в зданиях посольства РФ в Вене и генконсульства в Зальцбурге будут открыты два избирательных участка», - добавили в диппредставительстве.

Ранее член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Павел Андреев заявил, что зарубежным партнёрам были разосланы приглашения для наблюдения на выборах президента России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

