Австрия разрешила проведение выборов президента РФ на своей территории
Власти Австрии дали согласие на проведение выборов президента РФ на территории страны, сообщает пресс-служба российского посольства.
В сообщении говорится, что официальное разрешение было получено «с учётом соблюдения принципа взаимности».
«17 марта с 8:00 до 20:00 в зданиях посольства РФ в Вене и генконсульства в Зальцбурге будут открыты два избирательных участка», - добавили в диппредставительстве.
Ранее член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Павел Андреев заявил, что зарубежным партнёрам были разосланы приглашения для наблюдения на выборах президента России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru