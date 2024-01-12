Австрия разрешила проведение выборов президента РФ на своей территории

Власти Австрии дали согласие на проведение выборов президента РФ на территории страны, сообщает пресс-служба российского посольства.

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В сообщении говорится, что официальное разрешение было получено «с учётом соблюдения принципа взаимности».

«17 марта с 8:00 до 20:00 в зданиях посольства РФ в Вене и генконсульства в Зальцбурге будут открыты два избирательных участка», - добавили в диппредставительстве.

Ранее член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Павел Андреев заявил, что зарубежным партнёрам были разосланы приглашения для наблюдения на выборах президента России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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