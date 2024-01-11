ВЭФ назвал дипфейки и ИИ главными угрозами для выборов в разных странах

Дипфейки и ИИ могут стать главными угрозами для выборов в разных странах в 2024 году, говорится в отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Отмечается, что дипфейковые видео или аудиозаписи могут использоваться для распространения ложной информации о кандидатах, что позволит манипулировать мнением избирателей.