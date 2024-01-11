ВЭФ назвал дипфейки и ИИ главными угрозами для выборов в разных странах
Дипфейки и ИИ могут стать главными угрозами для выборов в разных странах в 2024 году, говорится в отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Отмечается, что дипфейковые видео или аудиозаписи могут использоваться для распространения ложной информации о кандидатах, что позволит манипулировать мнением избирателей.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры до 19 марта проработать способы выявления недостоверных данных, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). По мнению экспертов, подобные дипфейки могут нести в себе огромные риски, в том числе для органов власти.
Разработчики систем генерации контента научились обходить антифейковые системы, поэтому подобные алгоритмы сегодня ненадежны, заявил гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов «Радиоточке НСН».
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