Австралия вводит санкции в отношении 67 российских олигархов

Австралия вводит санкции против 67 россиян из-за продолжающейся спецоперации на Украине, сообщает «Интерфакс».

Как отметила глава МИД этой страны Марис Пейн, санкции коснутся «российской элиты и олигархов».

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Ранее сообщалось, что Австралия с 7 апреля планирует запретить поставку в Россию предметов роскоши, ювелирных изделий, золота, вин, мехов, кожи, предметов искусства и многого другого.

Австралия входит в число «недружественных стран» России.

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ТЕГИ:ОлигархиСанкции Против РоссииАвстралия
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