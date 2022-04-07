Австралия вводит санкции в отношении 67 российских олигархов
7 апреля 202211:28
Австралия вводит санкции против 67 россиян из-за продолжающейся спецоперации на Украине, сообщает «Интерфакс».
Как отметила глава МИД этой страны Марис Пейн, санкции коснутся «российской элиты и олигархов».
Ранее сообщалось, что Австралия с 7 апреля планирует запретить поставку в Россию предметов роскоши, ювелирных изделий, золота, вин, мехов, кожи, предметов искусства и многого другого.
Австралия входит в число «недружественных стран» России.
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7 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru