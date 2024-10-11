Алаудинов заявил об уничтожении 70% техники ВСУ в Курской области

Подразделения Вооруженных сил Украины, находящиеся в Курской области, потеряли уже 70% своей техники. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

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По его словам, для удара на одном направлении украинские войска собрали «более 200 танков, более 400 бронированных единиц техники, БТР, БМП».

«Вся европейская рухлядь была конкретно задействована на эту операцию. 70% этой техники уничтожены», - сказал он.

Ранее Алаудинов заявил, что украинский фронт посыпался как минимум на десяти участках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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