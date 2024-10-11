Алаудинов заявил об уничтожении 70% техники ВСУ в Курской области
Подразделения Вооруженных сил Украины, находящиеся в Курской области, потеряли уже 70% своей техники. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
По его словам, для удара на одном направлении украинские войска собрали «более 200 танков, более 400 бронированных единиц техники, БТР, БМП».
«Вся европейская рухлядь была конкретно задействована на эту операцию. 70% этой техники уничтожены», - сказал он.
Ранее Алаудинов заявил, что украинский фронт посыпался как минимум на десяти участках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru