Алаудинов заявил об уничтожении 70% техники ВСУ в Курской области

По его словам, для удара на одном направлении украинские войска собрали «более 200 танков, более 400 бронированных единиц техники, БТР, БМП».

«Вся европейская рухлядь была конкретно задействована на эту операцию. 70% этой техники уничтожены», - сказал он.

Ранее Алаудинов заявил, что украинский фронт посыпался как минимум на десяти участках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

