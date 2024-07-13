Австралийский премьер призвал РФ «отступить» от защиты обвиняемых в шпионаже россиян
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе призвал Россию отступить от попыток защитить арестованную за шпионаж российскую супружескую пару. Об этом сообщает телеканал ABC.
По словам политика, в России якобы «не уважают международное право».
12 июля в Австралии полиция задержала 62-летнего Игоря Королева и его 40-летнюю жену Киру, которые имеют российское и австралийское гражданство, по обвинению в шпионаже в пользу России.
По версии следствия, женщина, являясь служащей вооруженных силах Австралии в области информационных технологий, не уведомляя свое руководство, посещала Россию. Там она якобы собиралась передать информацию об австралийских ВС. При этом, по данным источника, ее муж якобы помог ей получить доступ к электронной информации для дальнейшей пересылки.
Как сообщает телеканал, арестованные уже предстали перед окружным судом Брисбена, где им было выдвинуто обвинение. Сами супруги отказались от внесения залога и остались под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Однако у сотрудников австралийской полиции пока так и нет доказательств того, что какие-либо сведения действительно были переданы российской стороне.
Ранее Генпрокуратура Германии задержала россиянина по обвинению в шпионаже, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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