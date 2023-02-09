Авиасообщение между Россией и Мьянмой запустят через два месяца

Лвин У подчеркнул, что два российских авиаперевозчика подтвердили свой интерес в прямых перелетах между двумя государствами, сейчас с ними ведутся переговоры.

По словам посла, Мьянма готова принимать путешественников из России. Ожидается, что авиарейсы свяжут Екатеринбург, Новосибирск и Москву с аэропортами Мандалай и Янгон.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано предупредил, что Грузию ожидают санкции, если Тбилиси возобновит прямое авиасообщение с Россией. Об этом сообщило агентство НСН.

