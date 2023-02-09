Авиасообщение между Россией и Мьянмой запустят через два месяца

Прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой может быть налажено в течение двух месяцев. Об этом заявил посол Мьянмы в России Лвин У в ходе конференции в Санкт-Петербурге, посвященной 75-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией (СССР) и Республикой Союз Мьянма (Бирма).

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Лвин У подчеркнул, что два российских авиаперевозчика подтвердили свой интерес в прямых перелетах между двумя государствами, сейчас с ними ведутся переговоры.

По словам посла, Мьянма готова принимать путешественников из России. Ожидается, что авиарейсы свяжут Екатеринбург, Новосибирск и Москву с аэропортами Мандалай и Янгон.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано предупредил, что Грузию ожидают санкции, если Тбилиси возобновит прямое авиасообщение с Россией. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: o-india.ru
ТЕГИ:АвиасообщениеРоссияМьянма
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