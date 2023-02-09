Авиасообщение между Россией и Мьянмой запустят через два месяца
Прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой может быть налажено в течение двух месяцев. Об этом заявил посол Мьянмы в России Лвин У в ходе конференции в Санкт-Петербурге, посвященной 75-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией (СССР) и Республикой Союз Мьянма (Бирма).
Лвин У подчеркнул, что два российских авиаперевозчика подтвердили свой интерес в прямых перелетах между двумя государствами, сейчас с ними ведутся переговоры.
По словам посла, Мьянма готова принимать путешественников из России. Ожидается, что авиарейсы свяжут Екатеринбург, Новосибирск и Москву с аэропортами Мандалай и Янгон.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано предупредил, что Грузию ожидают санкции, если Тбилиси возобновит прямое авиасообщение с Россией. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 301 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 685 / сут.
- Авиасообщение между Россией и Мьянмой запустят через два месяца
- Власти Новосибирской области объявили в регионе траур 10 февраля
- Владимир Путин открыл модернизированный аэропорт «Новый Уренгой»
- Умер шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Канарейкин
- Депутат Госдумы рассказал о состоянии мобилизованных, жаловавшихся на побои в ДНР
- В МИД России назвали европейские страны политическими импотентами
- Глава Белгородской области заявил, что ПВО сбила в регионе три ракеты
- Зеленский заявил, что не собирался выполнять Минские соглашения
- Двоих омичей задержали по делу о взрыве газа в Новосибирске
- МИД: создание карельского корпуса станет ответом на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru