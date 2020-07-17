Эксперт оценил последствия выхода США из Договора об открытом небе
Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич заявил НСН, что выход США из Договора по открытому небу говорит о взаимной потере доверия между США и Россией.
Ранее начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) ради контроля над космосом и во избежание инспекции американской территории.
Первые претензии США к России по договору появились ещё в 2013 году, когда Москва задействовала в наблюдательных полётах самолёты Ан-30Б с новой цифровой аппаратурой. По словам представителя Минобороны РФ, Вашингтон также счёл необоснованным лимит в 500 километров для полётов над Калининградской областью, запрет проводить полёты вдоль 10-километровой зоны у границ Южной Осетии и Абхазии, а также отказ России разрешить инспекцию над местом проведения командно-штабных учений «Центр».
Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН объяснил, что эту проблему необходимо рассматривать просто как один из частных эпизодов глобального противостояния, а сама ситуация говорит о потере доверия между США и Россией.
«Эти обвинения двухсторонние – американцы как раз говорят, что Россия не соблюдает условия договора. Эту проблему нужно рассматривать в сфере глобального противостояния наших стран, которое идёт по всем фронтам. И это просто один из частных эпизодов. Однако если США сейчас выйдет из этого договора, то договор расторгается, и Россия тоже перестаёт в нём участвовать. И когда американцы выходят из какого-то договора по ограничению вооружений, то это даёт и нам возможность эти вооружения создавать. Но здесь ситуация другая, потому что Договор по открытому небу - это договор о взаимном доверии, когда страны доверяют друг другу летать с разведывательными целями над своей территорией по определённым маршрутам. И его разрыв говорит о том, что стороны друг другу не верят, и исчезает ещё один мостик между нашими странами», - сказал Вадим Лукашевич.
Аналогичную позицию высказал и директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев в беседе с НСН, сообщив, что выход США из договора не приведет к катастрофе. Однако он отметил печальную тенденцию расторжения межправительственных соглашений, которые призваны укреплять доверие между странами.
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