Эксперт оценил последствия выхода США из Договора об открытом небе

Ранее начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) ради контроля над космосом и во избежание инспекции американской территории.

Первые претензии США к России по договору появились ещё в 2013 году, когда Москва задействовала в наблюдательных полётах самолёты Ан-30Б с новой цифровой аппаратурой. По словам представителя Минобороны РФ, Вашингтон также счёл необоснованным лимит в 500 километров для полётов над Калининградской областью, запрет проводить полёты вдоль 10-километровой зоны у границ Южной Осетии и Абхазии, а также отказ России разрешить инспекцию над местом проведения командно-штабных учений «Центр».

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН объяснил, что эту проблему необходимо рассматривать просто как один из частных эпизодов глобального противостояния, а сама ситуация говорит о потере доверия между США и Россией.