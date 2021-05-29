Austrian Airlines совершила рейс в Москву в обход Белоруссии

«Мы получили разрешение на выполнение сегодняшнего полёта по альтернативному маршруту. Таким образом, мы можем совершить запланированный полёт из Вены в Москву и обратно. Всё в порядке», - цитирует Россию RT.

Она также отметила, что следующие рейсы, убеждены в компании, без проблем получат подобные разрешения, пишут «Известия».

До этого, 28 мая, Россия выдала еще одно разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на осуществление пассажирского перелета из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходит не через воздушное пространство Белоруссии, пишет Газета.ru.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН заявил, что его волнует требование Лукашенко фактически допустить «Белавиа» на внутренний российский авиарынок.

«Он потерял рынок внешних перелетов, а теперь претендует на то, чтобы у российских компаний откусить часть внутреннего рынка. Он должен был эти риски просчитывать изначально, но он ничего не просчитывает, он действует часто очень импульсивно, эмоционально, и его заявления зачастую носят такой же характер», - отметил Безпалько.

