Austrian Airlines совершила рейс в Москву в обход Белоруссии
Представитель Austrian Airlines сообщила, что авиакомпания получила разрешение России на выполнение субботнего рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход Белоруссии. Об этом информирует ТАСС.
«Мы получили разрешение на выполнение сегодняшнего полёта по альтернативному маршруту. Таким образом, мы можем совершить запланированный полёт из Вены в Москву и обратно. Всё в порядке», - цитирует Россию RT.
Она также отметила, что следующие рейсы, убеждены в компании, без проблем получат подобные разрешения, пишут «Известия».
До этого, 28 мая, Россия выдала еще одно разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на осуществление пассажирского перелета из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходит не через воздушное пространство Белоруссии, пишет Газета.ru.
Ранее член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН заявил, что его волнует требование Лукашенко фактически допустить «Белавиа» на внутренний российский авиарынок.
«Он потерял рынок внешних перелетов, а теперь претендует на то, чтобы у российских компаний откусить часть внутреннего рынка. Он должен был эти риски просчитывать изначально, но он ничего не просчитывает, он действует часто очень импульсивно, эмоционально, и его заявления зачастую носят такой же характер», - отметил Безпалько.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 289 / сут.
Умерли
121 тыс.+401 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 250 / сут.
- Austrian Airlines совершила рейс в Москву в обход Белоруссии
- Росприроднадзор выявил нефтяной разлив в Черном море у Туапсе
- Российские самолеты начали совершать рейсы в облет Белоруссии
- В Совфеде могут освободить Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты 1 июня
- Под Новосибирском сотрудник ДПС выстрелил в голову задержанному
- В РПЦ раскритиковали убийство эмбрионов даже для науки
- Вынужденная поддержка. Россия обнадеживает Белоруссию
- АКРА: Инфляция замедлится к середине года
- МИД отреагировал на публикацию о намерениях СССР передать Японии два острова
- Участники студенческих конкурсов смогут воспользоваться туристическим кешбэком 1 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru