«Атмосфера чрезвычайно напряженная»: Песков о переводе часов Судного дня

По словам Пескова, «атмосфера действительно чрезвычайно напряженная». Количество горячих, а также замороженных конфликтов зашкаливает, поэтому поводы для опасений, есть, считает представитель Кремля.

В 2023 году стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к «ядерной полуночи» - до 90 секунд, а в прошлом году их оставили в таком же положении.



