«Атмосфера чрезвычайно напряженная»: Песков о переводе часов Судного дня
Атмосфера в мире напряжённая, поводы для опасений есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перевод учеными стрелок часов Судного дня.
Накануне символические часы перевели на 1 секунду вперед, теперь оставшееся до полуночи время составляет 89 секунд - наименьшее в истории проекта с 1947 года.
По словам Пескова, «атмосфера действительно чрезвычайно напряженная». Количество горячих, а также замороженных конфликтов зашкаливает, поэтому поводы для опасений, есть, считает представитель Кремля.
В 2023 году стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к «ядерной полуночи» - до 90 секунд, а в прошлом году их оставили в таком же положении.
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