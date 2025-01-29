«Атмосфера чрезвычайно напряженная»: Песков о переводе часов Судного дня

Атмосфера в мире напряжённая, поводы для опасений есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перевод учеными стрелок часов Судного дня.

Накануне символические часы перевели на 1 секунду вперед, теперь оставшееся до полуночи время составляет 89 секунд - наименьшее в истории проекта с 1947 года.

Рябков заявил, что часы Судного дня показывают без двух минут

По словам Пескова, «атмосфера действительно чрезвычайно напряженная». Количество горячих, а также замороженных конфликтов зашкаливает, поэтому поводы для опасений, есть, считает представитель Кремля.

В 2023 году стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к «ядерной полуночи» - до 90 секунд, а в прошлом году их оставили в таком же положении.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьДмитрий Песков

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