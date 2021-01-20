Ассанжа и Сноудена нет в числе помилованных Трампом

Американский президент Дональд Трамп в последний день на своем посту помиловал 73 человека. Он также смягчил наказание еще для 70. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В числе помилованных нет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена, передает RT.