Ассанжа и Сноудена нет в числе помилованных Трампом

Американский президент Дональд Трамп в последний день на своем посту помиловал 73 человека. Он также смягчил наказание еще для 70. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В числе помилованных нет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена, передает RT.

Трамп даровал помилование связанному с делом Бутиной Полу Эриксону

В числе помилованных Трампом - бывший его советник Стивен Бэннон, консультант Республиканской партии Пол Эриксон, который имел отношение к делу россиянки Марии Бутиной.

В США президентское помилование не может быть обжаловано, передает РЕН ТВ.

Между тем, США отключили телефонные линии в генконсульстве России в Нью-Йорке с 18 января. Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в эфире НСН не исключил, что отключение может быть связано с инаугурацией Джо Байдена, которая назначена на 20 января.

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ТЕГИ:Эдвард СноуденДжулиан Ассанж
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