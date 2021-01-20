Трамп даровал помилование связанному с делом Бутиной Полу Эриксону

Действующий президент США Дональд Трамп помиловал политконсультанта и публициста Пола Эриксона, имя которого фигурировало в уголовном деле в отношении россиянки Марии Бутиной. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении Белого дома отмечается, что Эриксона осудили по статье о мошенничестве после того, как не смогли доказать его отношения к сговору с Россией, и назначили приговор в виде семи лет заключения – вдвое больше, чем рекомендовало министерство юстиции.

Экс-бойфренд Бутиной американский политик Эриксон сознался в мошенничестве

Мария Бутина была освобождена из-под ареста и депортирована в Россию в октябре 2019 года после того, как признала свою вину по одному из пунктов обвинения в деле о сговоре с Россией против США. Следствие считает, что Эриксон был бойфрендом Бутиной и помогал налаживать ей связи между окружением Дональда Трампа и российскими чиновниками.



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