Трамп даровал помилование связанному с делом Бутиной Полу Эриксону

Действующий президент США Дональд Трамп помиловал политконсультанта и публициста Пола Эриксона, имя которого фигурировало в уголовном деле в отношении россиянки Марии Бутиной. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении Белого дома отмечается, что Эриксона осудили по статье о мошенничестве после того, как не смогли доказать его отношения к сговору с Россией, и назначили приговор в виде семи лет заключения – вдвое больше, чем рекомендовало министерство юстиции.