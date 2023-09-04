Asia Times: «Сармат» изменит конфликт на Украине

Развертывание российского стратегического ракетного комплекса «Сармат» серьезно повлияет на конфликт на Украине. Об этом пишет Asia Times.

MWM: Стратегический ракетный комплекс «Сармат» может полностью уничтожить Техас

«Это может бросить вызов существующим системам контроля над вооружениями и усложнить логику стратегического сдерживания», — отмечается в материале.

Китайское издание указывает, что благодаря своим характеристикам «Сармат» — универсальное оружие. Развертывание комплекса показывает способность РФ расширять свой ядерный арсенал даже в условиях санкций Запада.

Ранее комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Вес одного его снаряда составляет более 200 тонн, дальность стрельбы — 18 тысяч километров.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:УкраинаРоссия«сармат»

Горячие новости

Все новости

партнеры