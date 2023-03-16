Асад высказался об участии сирийских добровольцев в СВО

Власти Сирии не будут знать, если добровольцы из республики отправятся в зону проведения специальной военной операции для помощи российским военным. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.

Асад поддержал расширение военного присутствия России в Сирии

«Если добровольцы отправятся туда, то не от сирийского государства», — отметил политик в интервью РИА Новости.

По словам Асада, намеревающиеся отправиться на СВО сирийцы обратятся напрямую к органам в России, которые занимаются этим вопросом. Дамаск «знать об этом не будет», пишет «Свободная пресса».

Ранее глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью RT рассказал, что по меньшей мере 16 тысяч сирийцев готовы отправиться добровольцами в Донецкую и Луганскую народные республики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДобровольцыСпецоперацияСирияБашар Асад
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