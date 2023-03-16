Асад поддержал расширение военного присутствия России в Сирии
Президент Сирии Башар Асад поддержал инициативу о расширении военного присутствия России в республике. Об этом политик рассказал в интервью РИА Новости.
По словам Асада, это хорошая идея, и если Москва желает расширить российские военные базы или увеличить их число, это «вопрос технического или логистического характера», отмечает РЕН ТВ.
Политик указал, что накануне министры обороны РФ и Сирии провели переговоры и обсудили вопросы военного сотрудничества. Однако конкретно тема военных баз не поднималась, пишет «Свободная пресса». В то же время стороны имеют общий взгляд на этот вопрос и в политическом, и в военном ключе.
Кроме того, Асад выразил уверенность, что военное присутствие России в Сирии не должно быть временным или ограничиваться борьбой с терроризмом.
«Присутствие России в Сирии имеет значение, связанное с балансом сил в мире как страны, расположенной на Средиземном море», — добавил глава государства.
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