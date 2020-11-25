Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район
ВС Азербайджана вошли Кельбаджарский район, который покинули армянские военные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт минобороны Азербайджана.
Ранее Азербайджан дал Армении дополнительно 10 дней для того, чтобы вывести войска из района. Задержка произошла из-за плохой погоды и низкого качества дороги, которая ведет из района.
Для продвижения азербайджанских подразделений ведутся инженерные работы, а также разминирование территории и улучшение труднопроходимых горных дорог, по которым движутся войска.
Ранее НСН передавала, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
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