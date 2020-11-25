Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район

ВС Азербайджана вошли Кельбаджарский район, который покинули армянские военные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт минобороны Азербайджана.

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Ранее Азербайджан дал Армении дополнительно 10 дней для того, чтобы вывести войска из района. Задержка произошла из-за плохой погоды и низкого качества дороги, которая ведет из района.

Для продвижения азербайджанских подразделений ведутся инженерные работы, а также разминирование территории и улучшение труднопроходимых горных дорог, по которым движутся войска.

Ранее НСН передавала, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрмияАзербайджанНагорный Карабах
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