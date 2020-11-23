Путин похвалил российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин заявил, что развёртывание российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе позволило остановить кровопролитие и избежать новых жертв, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе совещания о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, российский лидер похвалил российских военнослужащих, отметив их чёткую и слаженную работу. Путин подчеркнул, что миротворцы «осуществляют эффективный контроль за режимом прекращения огня, который соблюдается обеими сторонами».
«Обстановка в целом стабилизировалась», - добавил президент.
Глава государства также заявил, что разминирование, оперативно проведённое миротворцами, позволило «установить хорошую, надёжную связь в регионе». По словам президента, российские военные помогают и гражданскому населению. «Сопровождают беженцев, приводят в нормальное, безопасное состояние жилые здания, дороги, социальные объекты. Обеспечивают безопасность колонн с гуманитарными грузами», - уточнил Путин.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.
Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали трёхстороннее заявление о прекращении огня. Согласно документу, который вступил в силу 10 ноября, в зону конфликта на пять лет введены российские миротворцы.
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