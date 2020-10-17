Армения заявила о появлении беспилотников Азербайджана в своем воздушном пространстве

Пресс-секретарь написала о том, что в воздушном пространстве страны были обнаружены беспилотные самолеты противника. Она также добавила, что руководство страны уже принимает соответствующие меры. Также Степанян подчеркнула, что в направлении Азербайджана с территории республики не велось "какого-либо вида" обстрела.

Затем в официальном аккаунте пресс-секретаря военного ведомства Армении появилась информация о том, что подразделения ПВО сбили в своем воздушном пространстве два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) противника.

Ситуация в Нагорном Карабахе вновь обострилась 27 сентября 2020 года, на спорной территории начались бои.Обе стороны сообщают о потерях среди военных и гражданского населения. Ранее Армения уже обвинила Азербайджан в нанесении ударов по своей территории.