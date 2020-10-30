Армения законодательно закрепила деятельность ополчения

В официальном заявлении на сайте президента сказано, что поправки ранее были одобрены национальным парламентом. Заместитель главы Минобороны Армении Габриел Балаян на выступлении в парламенте подчеркнул, что ополчение размещено по территориальному принципу.

По вступившему в силу закону, главой ополчения станет начальник генштаба. Локально возглавлять отряды обязаны главы территориальных органов. В столице им будет заммэра. В законе также прописали условия компенсаций гражданам и юрлицам в случае повреждения имущества в ходе военных действий.

Ранее замминистра обороны рассказал о планах по присоединению к народному ополчению до 100 тысяч человек. По его словам, ополченцы будут получать оружие только в случае непосредственных военных действий. Члены ополчения смогут организовывать эвакуацию и заниматься задачами гражданской обороны.

