Армения законодательно закрепила деятельность ополчения
Глава Армении Армен Саркисян утвердил поправки в закон "Об обороне", которые будут регулировать деятельность народного ополчения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента.
В официальном заявлении на сайте президента сказано, что поправки ранее были одобрены национальным парламентом. Заместитель главы Минобороны Армении Габриел Балаян на выступлении в парламенте подчеркнул, что ополчение размещено по территориальному принципу.
По вступившему в силу закону, главой ополчения станет начальник генштаба. Локально возглавлять отряды обязаны главы территориальных органов. В столице им будет заммэра. В законе также прописали условия компенсаций гражданам и юрлицам в случае повреждения имущества в ходе военных действий.
Ранее замминистра обороны рассказал о планах по присоединению к народному ополчению до 100 тысяч человек. По его словам, ополченцы будут получать оружие только в случае непосредственных военных действий. Члены ополчения смогут организовывать эвакуацию и заниматься задачами гражданской обороны.
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