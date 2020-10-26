Пашинян: Армения готова к компромиссу, но не к капитуляции

Армения готова к компромиссам, но не готова к капитуляции. Об этом в видеообращении, опубликованном в Facebook, рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам армянского премьера, Азербайджан стремится к капитуляции Карабаха, а не к урегулированию ситуации в зоне конфликта на Южном Кавказе. При этом армянский народ готов «даже к болезненным компромиссам» и должен найти ресурс для противостояния и защиты своих прав.

Пашинян отметил, что неготовность Баку пойти на уступки обусловлена военной ситуацией. По мнению армянского премьера, Ереван должен добиться от азербайджанской стороны согласия пойти на компромисс. При этом Армения должна сохранить конструктивную позицию, соответствующую ожиданиям международного сообщества.

Премьер Армении подчеркнул, что эту задачу должен решать каждый представитель армянского народа. «Для этого мы должны выстоять», — добавил Пашинян.

Ранее Минобороны Армении сообщало об увеличении интенсивности огня на границе Карабаха.

Бои в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население. Баку и Ереван несколько раз заключали перемирие, но боестолкновения в зоне конфликта продолжались. Утром в понедельник вступило в силу уже третье соглашение о прекращении огня, о котором главы МИД Армении и Азербайджана договорились на встрече с замглавы госдепартамента США Стивеном Бигуном в Вашингтоне.

