Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает ее недееспособной
Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает ее «недееспособной организацией». Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян на пресс-конференции.
В этом случае, по его словам, Армения должна будет сама решать вопросы безопасности.
Пашинян заявил, что миссия ОДКБ не действует на территории страны, поскольку не фиксирует, в каких пределах находится граница республики. Если же организация это зафиксирует, то 90% проблем будет снято.
Армения, по словам премьера, выступает за делимитацию по картам советского Генштаба от 1975 года, передает Sputnik Армения — Новости. По мнению Пашиняна, безопасность обеспечит зеркальный отвод войск Армении и Азербайджана от установленной границы.
20 апреля Пашинян заявил, что Армения готова к размещению миссии ОДКБ, но обсуждения в этом направлении продолжаются, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru