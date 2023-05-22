Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает ее недееспособной

Пашинян заявил, что миссия ОДКБ не действует на территории страны, поскольку не фиксирует, в каких пределах находится граница республики. Если же организация это зафиксирует, то 90% проблем будет снято.

Армения, по словам премьера, выступает за делимитацию по картам советского Генштаба от 1975 года, передает Sputnik Армения — Новости. По мнению Пашиняна, безопасность обеспечит зеркальный отвод войск Армении и Азербайджана от установленной границы.

20 апреля Пашинян заявил, что Армения готова к размещению миссии ОДКБ, но обсуждения в этом направлении продолжаются, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



