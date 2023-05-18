Пять учений ОДКБ состоятся в Белоруссии в сентябре
Пять учений государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоятся в Белоруссии с 1 по 6 сентября 2023 года в рамках совместного оперативно-стратегического учения организации «Боевое братство — 2023». Об этом заявил глава Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в ходе заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, цель учений «Взаимодействие», «Эшелон», «Поиск», «Скала» и «Барьер» — подготовка и совершенствование Коллективных сил на территории Белоруссии.
Ранее замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил, что вопрос о выходе Армении из ОДКБ нет в повестке на данный момент. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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