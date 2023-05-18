Пять учений ОДКБ состоятся в Белоруссии в сентябре

По его словам, цель учений «Взаимодействие», «Эшелон», «Поиск», «Скала» и «Барьер» — подготовка и совершенствование Коллективных сил на территории Белоруссии.

Ранее замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил, что вопрос о выходе Армении из ОДКБ нет в повестке на данный момент. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

