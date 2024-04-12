Армения впервые назначит военного атташе в Британии
Армения впервые со дня установления дипломатических отношений назначит военного атташе в Великобритании. Решение об этом приняло правительство республики, передает ТАСС.
Как отметили в кабмине Армении, необходимость иметь военного атташе в Соединенном Королевстве обусловлена «большим потенциалом сотрудничества» стран в военной и военно-технической сферах. Кроме того, решение вызвано также большим интересом Лондона к углублению взаимодействия с Ереваном.
Между тем глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что власти страны обсуждают ее вступление в Евросоюз. Однако экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян в интервью НСН назвал вступление республики в ЕС нерешаемой задачей, по его мнению, Армения теоретически могла бы стать членом сообщества через 50 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru