Армения впервые назначит военного атташе в Британии

Как отметили в кабмине Армении, необходимость иметь военного атташе в Соединенном Королевстве обусловлена «большим потенциалом сотрудничества» стран в военной и военно-технической сферах. Кроме того, решение вызвано также большим интересом Лондона к углублению взаимодействия с Ереваном.

Между тем глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что власти страны обсуждают ее вступление в Евросоюз. Однако экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян в интервью НСН назвал вступление республики в ЕС нерешаемой задачей, по его мнению, Армения теоретически могла бы стать членом сообщества через 50 лет.

