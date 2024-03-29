Парламент Армении анонсировал начало обсуждения евроинтеграции
В Национальном собрании (парламенте) Армении начнется обсуждение процедуры вступления страны в Евросоюз. Об этом говорится в заявлении на сайте законодательного органа.
Нацсобрание 29 марта приняло решение о созыве парламентских слушаний о евроинтеграции. Мероприятие пройдет 4 апреля. Темой заседания будут «Новые перспективы и вызовы евроинтеграции Армении».
Ранее спикер Национального собрания Ален Симонян назвал вступление Армении в Евросоюз «самым правильным вариантом».
В начале марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах подать заявку на вступление республики в Евросоюз. По его словам, интересы безопасности страны требуют стать кандидатом на членство в сообществе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru